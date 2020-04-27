На прохання Зеленського до кінця тижня можуть почати відкривати продуктові ринки

Президент Володимир Зеленський закликав відкрити продовольчі ринки, Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття ринків під час карантину на засіданні у середу.

Джерело: щоденна нарада з питань запобігання поширенню COVID-19, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановімо чіткі правила й давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах".

Деталі: Йдеться про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Питання їх відкриття розгляне уряд на найближчому засіданні.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, питання відкриття ринків, механізму їхнього безпечного функціонування та чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути вже в середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше 2%.

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