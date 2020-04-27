На прохання Зеленського до кінця тижня можуть почати відкривати продуктові ринки
Президент Володимир Зеленський закликав відкрити продовольчі ринки, Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття ринків під час карантину на засіданні у середу.
Джерело: щоденна нарада з питань запобігання поширенню COVID-19, Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановімо чіткі правила й давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах".
Деталі: Йдеться про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.
Питання їх відкриття розгляне уряд на найближчому засіданні.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, питання відкриття ринків, механізму їхнього безпечного функціонування та чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути вже в середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше 2%.
Знати більше: Закриті продовольчі ринки – перекритий кисень фермерам
Нагадаємо:
- На Херсонщині сільгоспвиробники влаштували акцію протесту через закриття ринків на Антонівському (Херсонському) автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона, перекривши рух на дорозі.
- Міський голова Львова Андрій Садовий також закликав дозволити працювати продовольчим ринкам під час карантину, дотримуючись протиепідемічних вимог.
- 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.
- 13 квітня Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину.
- Ляшко пояснив, що його постанова з рекомендацією місцевим органам влади заборонити роботу ринків викликана недотриманням протиепідемічних умов.