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Китай за минулу добу виявив один випадок коронавірусу

Неділя, 10 травня 2020, 02:59

9 травня у Китаї виявили одного хворого на COVID-19.

Джерело: дані сайту worldometers, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Всього в країні діагностовано 82 887 випадків захворювання на коронавірус. За час пандемії COVID-19 в країні померло 4 633 людини. 78 046 осіб вже одужало.

Станом на 10 травня у Китаї продовжують боротися з хворобою 208 пацієнтів, з них 15 перебувають у важкому стані.

Довідка: У Китаї, за офіційними даними, на коронавірус хворіло 58 людей з одного мільйона громадян. Три пацієнта на мільйон населення помирали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:  

  • Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
  • У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.

Теми: коронавірусКитай


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