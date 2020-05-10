Китай за минулу добу виявив один випадок коронавірусу

9 травня у Китаї виявили одного хворого на COVID-19.

Джерело: дані сайту worldometers, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Всього в країні діагностовано 82 887 випадків захворювання на коронавірус. За час пандемії COVID-19 в країні померло 4 633 людини. 78 046 осіб вже одужало.

Станом на 10 травня у Китаї продовжують боротися з хворобою 208 пацієнтів, з них 15 перебувають у важкому стані.

Довідка: У Китаї, за офіційними даними, на коронавірус хворіло 58 людей з одного мільйона громадян. Три пацієнта на мільйон населення помирали.

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