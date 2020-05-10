Китай за минувшие сутки диагностировал один случай коронавируса
Воскресенье, 10 мая 2020, 02:59
За минувшие сутки в Китае обнаружили одного больного COVID-19.
Источник: данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: всего в стране диагностировано 82887 случаев заболевания коронавирус. За время пандемии COVID-19 в стране умерло 4633 человека. 78046 человек уже выздоровели.
По состоянию на 10 мая в Китае продолжают бороться с болезнью 208 пациентов, из них 15 находятся в тяжелом состоянии.
Справка: В Китае, по официальным данным, на коронавирус болело 58 человек из одного миллиона граждан. Три пациента на миллион населения умирали.
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Напомним:
- Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.
- В мире с 4 085 276 случаев заболевания коронавирусом 1 427 017 человек выздоровели и 279 502 умерли.