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Держсекретар США: "Ми ніколи не дозволимо Ірану мати ядерну зброю"

Неділя, 10 травня 2020, 03:58

Державний секретар Майкл Помпео запевнив, що США ніколи не дозволять Ірану виготовити ядерну зброю.

Джерело: офіційна заява Помпео

Дослівно: "Сімдесят п’ять років тому США та наші союзники об'єдналися, щоби позбавити світ від нацистів і їхньої ненависної ідеології. Сьогодні перед нами постав серйозний виклик для миру в регіональному вимірі з боку іншого злочинного режиму, і ми знову закликаємо міжнародне співтовариство приєднатися до нас, аби зупинити державу, яка є провідним спонсором антисемітизму у світі.

США застосовуватимуть усі дипломатичні можливості задля продовження ембарго ООН на поставки зброї ( Ірану - ред ). Ми не приймемо їх статус-кво рівня насильства і терору і ніколи не дозволимо Ірану мати ядерну зброю".

Передісторія:

  • 5 січня Іран заявив, що більше не буде дотримуватися жодного з положень ядерної угоди 2015 року.
  • 8 травня 2019 року іранський уряд оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.
  • 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною.
  • Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Вона дозволяє Ірану накопичувати невеликі кількості урану для досліджень, однак вона забороняє збагачення урану, який використовується для виробництва реакторного палива, а також, можливо, ядерної зброї.

Теми: СШАІранядерна зброя


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