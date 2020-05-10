Госсекретарь США: "Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие"
Государственный секретарь Майкл Помпео заверил, что США никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие.
Источник: официальное заявление Помпео
Дословно: "Семьдесят пять лет назад США и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня перед нами предстал серьезный вызов для мира в региональном измерении со стороны другого преступного режима, и мы вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы остановить государство, является ведущим спонсором антисемитизма в мире.
США будут применять все дипломатические возможности для продления эмбарго ООН на поставки оружия (Ирана - ред). Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора и никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие".
Предыстория:
- 8 мая 2019 года иранское правительство объявило, что прекращает соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.
- 2018 Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
- Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Оно позволяет Ирану накапливать небольшие количества урана для исследований, однако запрещает обогащение урана, который используется для производства реакторного топлива, а также, возможно, ядерного оружия.