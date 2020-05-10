Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госсекретарь США: "Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие"

Воскресенье, 10 мая 2020, 03:58
Госсекретарь США: Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие

Государственный секретарь Майкл Помпео заверил, что США никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие.

Источник: официальное заявление Помпео

Дословно: "Семьдесят пять лет назад США и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня перед нами предстал серьезный вызов для мира в региональном измерении со стороны другого преступного режима, и мы вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы остановить государство, является ведущим спонсором антисемитизма в мире.

США будут применять все дипломатические возможности для продления эмбарго ООН на поставки оружия (Ирана - ред). Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора и никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие".

Предыстория:

  • 8 мая 2019 года иранское правительство объявило, что прекращает соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.
  • 2018 Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
  • Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Оно позволяет Ирану накапливать небольшие количества урана для исследований, однако запрещает обогащение урана, который используется для производства реакторного топлива, а также, возможно, ядерного оружия.

Темы: СШАИранядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
США
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
Доллар достиг 2-месячного минимума перед выходом данных по инфляции в США
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: