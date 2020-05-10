Госсекретарь США: "Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие"

Государственный секретарь Майкл Помпео заверил, что США никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие.

Источник: официальное заявление Помпео

Дословно: "Семьдесят пять лет назад США и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня перед нами предстал серьезный вызов для мира в региональном измерении со стороны другого преступного режима, и мы вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы остановить государство, является ведущим спонсором антисемитизма в мире.

США будут применять все дипломатические возможности для продления эмбарго ООН на поставки оружия (Ирана - ред). Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора и никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие".

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