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Госсекретарь США: "Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие"

Воскресенье, 10 мая 2020, 03:58

Государственный секретарь Майкл Помпео заверил, что США никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие.

Источник: официальное заявление Помпео

Дословно: "Семьдесят пять лет назад США и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня перед нами предстал серьезный вызов для мира в региональном измерении со стороны другого преступного режима, и мы вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы остановить государство, является ведущим спонсором антисемитизма в мире.

США будут применять все дипломатические возможности для продления эмбарго ООН на поставки оружия (Ирана - ред). Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора и никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие".

Предыстория:

  • 8 мая 2019 года иранское правительство объявило, что прекращает соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.
  • 2018 Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
  • Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Оно позволяет Ирану накапливать небольшие количества урана для исследований, однако запрещает обогащение урана, который используется для производства реакторного топлива, а также, возможно, ядерного оружия.

Темы: СШАИранядерное оружие


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