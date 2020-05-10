У світі діагностували 89 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус
Неділя, 10 травня 2020, 05:06
За минулу добу у світі діагностували 88 997 випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: 9 травня у світі діагностували 88 997 заражень COVID-19.
Зокрема, у США 1 347 309 ( + 25 524 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 262 783 ( +2666 ), Італії 218 268 ( +1083 ).
8 травня у світі діагностували 93 800 заражень COVID-19.
Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
- У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.