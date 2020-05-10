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У світі діагностували 89 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус

Неділя, 10 травня 2020, 05:06

За минулу добу у світі діагностували 88 997 випадків захворювання на коронавірус. 

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 9 травня у світі діагностували 88 997 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 1 347 309 ( + 25 524  за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 262 783 ( +2666 ), Італії 218 268 ( +1083 ).

8 травня у світі діагностували 93 800 заражень COVID-19.

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:  

  • Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
  • У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.

Теми: карантинуказикоронавірус


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