В мире диагностировали 89 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в мире диагностировали 88 997 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 9 мая во мире диагностировали 88 997 заражений COVID-19.

В частности, в США 1 347 309 (+ 25 524 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 262 783 (+2666), Италии 218 268 (+1083).

8 мая в мире диагностировали 93 800 заражений COVID-19.

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Напомним: