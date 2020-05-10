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Формування Російської Федерації 17 разів порушили режим "тиші"

Неділя, 10 травня 2020, 07:12

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Дослівно: "На усі обстріли наших позицій підрозділи Об'єднаних сил дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність".

Деталі: втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, 9 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські окупанти два рази відкривали вогонь по околицях Авдіївки, застосувавши 82 мм міномет, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Оборонців Оріхового збройні формування РФ обстріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Теми: ООСРосіявійна


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