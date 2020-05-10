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Формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим "тишины"

Воскресенье, 10 мая 2020, 07:12

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дословно: "На все обстрелы наших позиций подразделения Объединенных сил дали противнику результативную и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность".

Детали: потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было. По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.

Дословно: "С начала текущих суток российские оккупанты два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 мм миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Защитников Орехово вооруженные формирования РФ обстреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: ООСРосcиявойна


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