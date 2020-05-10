Усі розділи
Укр / Рус

Кличко: найбільша динаміка захворюваності – у двох районах Києва

Неділя, 10 травня 2020, 11:57

У Києві за минулу добу зафіксовано 34 випадки коронавірусу та 3 летальних випадки.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Із виявлених за останню добу випадків два – у медпрацівників. Із 34 нових хворих 23 жінки віком від 22 до 79 років та 11 чоловікiв віком від 22 до 74 років.

До лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Загалом станом на 10 травня у столиці 1805 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 37 випадків – летальні.

Одужали минулої доби четверо мешканців Києва. Всього в столиці коронавірус подолали 138 людей.

Пряма мова Кличка: "Зазначу, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності – в Дарницькому та Деснянському районах столиці. Ці райони – густонаселені, і чимало людей не дотримуються правил безпеки".

Деталі: Мер також повідомив, що найбільше випадків коронавірусу (11) минулої доби зафіксовано у Дарницькому районі міста.

5 випадків виявлено в Подільському районі, 4 – у Деснянському, по 3 – в Печерському і Святошинському.

Довідка: В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаКличко: найбільша динаміка захворюваності – у двох районах Києва

Посольство Британії: Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС

Коронавірус в Україні: 522 випадки за добу

Формування Російської Федерації 17 разів порушили режим "тиші"

У світі діагностували 89 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус

Епідемія на Буковині не вщухає: в ОДА озвучили сумну статистику

Усі головні новини...
Київ
На Печерську горіла лазня на 20-му поверсі житлового будинку
Які ринки відкриються у Києві 10 травня: повний перелік і адреси
9 травня у столичному Парку Слави було нелюдно, поліція штрафувала порушників
Останні новини
12:40
Від коронавірусу помер головлікар станції швидкої допомоги Івано-Франківська
12:28
Виїзд українців за кордон обмежений лише літаками – МЗС
12:18
У МЗС попередньо підтвердили викрадення українця піратами
12:05
В.о. голови ДФС змінив майже всіх керівників регіональних підрозділів
11:57
мапаКличко: найбільша динаміка захворюваності – у двох районах Києва
11:39
Польці, працівника-українця якої знайшли мертвим, дали менше 2 років
11:30
Підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна лишили під вартою
11:08
Рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2" стане відоме у травні
10:53
В Україні коронавірус виявили вже майже у 3 тисяч медиків
10:07
Посольство Британії: Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!