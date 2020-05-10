Кличко: найбільша динаміка захворюваності – у двох районах Києва

У Києві за минулу добу зафіксовано 34 випадки коронавірусу та 3 летальних випадки.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Із виявлених за останню добу випадків два – у медпрацівників. Із 34 нових хворих 23 жінки віком від 22 до 79 років та 11 чоловікiв віком від 22 до 74 років.

До лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Загалом станом на 10 травня у столиці 1805 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 37 випадків – летальні.

Одужали минулої доби четверо мешканців Києва. Всього в столиці коронавірус подолали 138 людей.

Пряма мова Кличка: "Зазначу, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності – в Дарницькому та Деснянському районах столиці. Ці райони – густонаселені, і чимало людей не дотримуються правил безпеки".

Деталі: Мер також повідомив, що найбільше випадків коронавірусу (11) минулої доби зафіксовано у Дарницькому районі міста.

5 випадків виявлено в Подільському районі, 4 – у Деснянському, по 3 – в Печерському і Святошинському.

Довідка: В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232.

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