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Кличко: наибольшая динамика заболеваемости – в двух районах Киева

Воскресенье, 10 мая 2020, 11:57

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 34 случая коронавируса и 3 летальных случая.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Из выявленных за последние сутки случаев два – у медработников. Из 34 новых больных 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин возрасте от 22 до 74 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего по состоянию на 10 мая в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

37 случаев – летальные.

Выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице коронавирус преодолели 138 человек.

Прямая речь Кличко: "Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости – в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы – густонаселенные, и многие не соблюдают правила безопасности".

Детали: Мэр также сообщил, что больше всего случаев коронавируса (11) за прошедшие сутки зафиксировано в Дарницком районе города.

5 случаев выявлено в Подольском районе, 4 – в Деснянском, по 3 – в Печерском и Святошинском.

Справка: В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15232.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко


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