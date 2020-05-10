Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко: наибольшая динамика заболеваемости – в двух районах Киева

Воскресенье, 10 мая 2020, 11:57
Кличко: наибольшая динамика заболеваемости – в двух районах Киева

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 34 случая коронавируса и 3 летальных случая.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Из выявленных за последние сутки случаев два – у медработников. Из 34 новых больных 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин возрасте от 22 до 74 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего по состоянию на 10 мая в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

37 случаев – летальные.

Выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице коронавирус преодолели 138 человек.

Прямая речь Кличко: "Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости – в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы – густонаселенные, и многие не соблюдают правила безопасности".

Детали: Мэр также сообщил, что больше всего случаев коронавируса (11) за прошедшие сутки зафиксировано в Дарницком районе города.

5 случаев выявлено в Подольском районе, 4 – в Деснянском, по 3 – в Печерском и Святошинском.

Справка: В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15232.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: