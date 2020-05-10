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У МЗС попередньо підтвердили викрадення українця піратами

Неділя, 10 травня 2020, 12:18

За попередньою інформацією МЗС, український моряк був захоплений та вивезений у невідомому напрямку внаслідок піратського нападу на судно "Rio Mitong" біля берегів Екваторіальної Гвінеї.

Джерело: директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі Укрінформу

Деталі: Як розповів дипломат, 10 травня було отримано інформацію, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) було здійснено піратський напад на судно "Rio Mitong" (прапор Коморських островів, судновласник – бельгійська компанія SMART S&P SA, оператор судна – ITS INTERNATIONAL TRADE).

Пряма мова Погорельцева: "За попередньою інформацією, у результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна".

Деталі: Він поінформував, що Посольство України в Бельгії встановлює контакт з судновласником та оператором судна щодо перевірки цієї інформації та з’ясування обставин справи.

Окрім того, Посольство України в Сенегалі, яке відповідає за Екваторіальну Гвінею, та Посольство України в Нігерії, яке є найближчою до місця події дипломатичною установою, звернулися до місцевих компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.

Що передувало: Раніше ЗМІ повідомили, що у Гвінейській затоці пірати здійснили напад на вантажний корабель "Rio Mitong". Зазначалося, що в результаті атаки могли бути викрадені два члени екіпажу, імовірно, громадяни України та Росії.

Українська правда

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Теми: МЗСморякипірати
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