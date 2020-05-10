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В МИД предварительно подтвердили похищение украинца пиратами

Воскресенье, 10 мая 2020, 12:18

По предварительной информации МИД, украинский моряк был захвачен и вывезен в неизвестном направлении вследствие пиратского нападения на судно "Rio Mitong" у берегов Экваториальной Гвинеи.

Источник: директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии Укринформу

Детали: Как рассказал дипломат, 10 мая была получена информация, что вблизи порта Малабо (Экваториальная Гвинея) было осуществлено ​​пиратское нападение на судно "Rio Mitong" (флаг Коморских островов, судовладелец – бельгийская компания SMART S&P SA, оператор судна – ITS INTERNATIONAL TRADE).

Прямая речь Погорельцева: "По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – член экипажа судна".

Детали: Он проинформировал, что Посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с судовладельцем и оператором судна относительно проверки этой информации и выяснения обстоятельств дела.

Кроме того, Посольство Украины в Сенегале, которое отвечает за Экваториальную Гвинею, и Посольство Украины в Нигерии, которое является ближайшей к месту происшествия дипломатическим учреждением, обратились в местные компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Что предшествовало: Ранее СМИ сообщили, что в Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль "Rio Mitong". Отмечалось, что в результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, вероятно, граждане Украины и России.

Украинская правда
Темы: МИДморякипираты


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