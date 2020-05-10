У Росії за добу понад 11 тисяч випадків коронавірусу

За останню добу в Росії виявлено 11 012 нових випадків коронавірусу, померло 88 осіб.

Джерело: Стопкоронавирус.рф

Деталі: Всього, станом на 10 травня, в РФ зареєстровано 209 688 хворих COVID-19.

У Москві за добу підтвердили 5551 випадок коронавірусу, померло 58 осіб.

За весь період у столиці РФ зареєстровано 109 740 випадків захворювання, 13 790 людей одужали і 1068 – померли.

Довідка: В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232.

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