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У Росії за добу понад 11 тисяч випадків коронавірусу

Неділя, 10 травня 2020, 14:00

За останню добу в Росії виявлено 11 012 нових випадків коронавірусу, померло 88 осіб.

Джерело: Стопкоронавирус.рф

Деталі: Всього, станом на 10 травня, в РФ зареєстровано 209 688 хворих COVID-19.

У Москві за добу підтвердили 5551 випадок коронавірусу, померло 58 осіб.

За весь період у столиці РФ зареєстровано 109 740 випадків захворювання, 13 790 людей одужали і 1068 – померли.

Довідка: В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Росіякоронавірус


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