Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России за сутки более 11 тысяч случаев коронавируса

Воскресенье, 10 мая 2020, 14:00
В России за сутки более 11 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса, умерло 88 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф

Детали: Всего, по состоянию на 10 мая, в РФ зарегистрировано 209 688 больных COVID-19.

В Москве за сутки подтвердили 5551 случай коронавируса, умерло 58 человек.

За весь период в столице РФ зарегистрировано 109 740 случаев заболевания, 13 790 выздоровевших и 1068 летальных случаев.

Справка: В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15232.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Росcия
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: