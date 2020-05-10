В России за сутки более 11 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса, умерло 88 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф

Детали: Всего, по состоянию на 10 мая, в РФ зарегистрировано 209 688 больных COVID-19.

В Москве за сутки подтвердили 5551 случай коронавируса, умерло 58 человек.

За весь период в столице РФ зарегистрировано 109 740 случаев заболевания, 13 790 выздоровевших и 1068 летальных случаев.

Справка: В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15232.

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