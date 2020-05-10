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У МОЗ назвали умови, за яких влітку запрацюють дитячі садки

Неділя, 10 травня 2020, 17:01

Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, за яких умов можливе поновлення роботи дитсадків в Україні.

Джерело: його інтерв'ю виданню РБК-Україна

Деталі: Міністерство охорони здоров’я наголошує, що ситуація з епідемією має поліпшитися, щоб відкрилися дошкільні дитячі заклади. Також у відомстві спостерігають за тим, як сезонність вплине на хід епідемії.

Пряма мова Ляшка: "Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадках (нововиявлених хворих на Covid-19 щодня – ред.) і маска стане з нами невіднятним другом до кінця цього року".

Нагадаємо: В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавіруса, всього з початку епідемії - 15 232 заражених.

Теми: коронавірусМОЗдітиепідемія


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