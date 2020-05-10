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В Минздраве назвали условия, при которых летом заработают детские сады

Воскресенье, 10 мая 2020, 17:01
В Минздраве назвали условия, при которых летом заработают детские сады

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях возможно возобновление работы детсадов в Украине.

Источник: его интервью изданию РБК-Украина

Детали: Министерство здравоохранения отмечает, что ситуация с эпидемией должна улучшиться, чтобы открылись дошкольные детские учреждения. Также в ведомстве наблюдают за тем, как сезонность повлияет на ход эпидемии.

Прямая речь: "Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, может быть, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях (нововыявленных больных Covid-19 ежедневно - ред.) и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года".

Напомним:

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15 232 зараженных.

Темы: коронавирусМинздравдетиэпидемия
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