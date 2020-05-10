ЗСУ вимушено обстріляли бойовиків у відповідь, втрати противника уточнюють

На Донбасі окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню, українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Джерело: вечірнє зведення штабу операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: 10 травня незаконні збройні формування ОРДЛО 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене до розміщення на лінії зіткнення озброєння - міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові у відповідь на ворожі обстріли відкрили вогонь по терористам.

Дослівно: "Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі проведення операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було".