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ЗСУ вимушено обстріляли бойовиків у відповідь, втрати противника уточнюють

Неділя, 10 травня 2020, 19:48
ЗСУ вимушено обстріляли бойовиків у відповідь, втрати противника уточнюють

На Донбасі окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню, українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Джерело: вечірнє зведення штабу операції Об’єднаних сил у Facebook  

Деталі: 10 травня незаконні збройні формування ОРДЛО 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене до розміщення на лінії зіткнення озброєння - міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові у відповідь на ворожі обстріли відкрили вогонь по терористам.

Дослівно: "Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі проведення операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було".

Українська аправда

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Теми: війнаДонбасЗбройні силиОРДЛО
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