ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам, потери противника уточняют

На Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные открыли огонь в ответ.

Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил в Facebook

https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/852311898594761/?type=3&theater

Детали: 10 мая незаконные вооруженные формирования ОРДЛО 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное к размещению на линии соприкосновения вооружение - минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные в ответ на вражеские обстрелы открыли огонь по террористам.

Дословно: "Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе проведения операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было".