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Шмигаль обнадіїв українців ймовірним прискоренням виходу з карантину

Неділя, 10 травня 2020, 22:03

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував послаблення карантинних обмежень 11 травня та назвав умови, за яких наступний етап послаблень настане швидше.

Джерело: його заява у Facebook

Деталі: Очільник уряду нагадав, що вже з понеділка в Україні будуть частково зняті деякі обмеження та почне працювати концепція адаптивного карантину.

Це означає, що місцева влада, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні, зможе приймати автономні рішення для недопущення розповсюдження Covid-19.

Шмигаль подякував українцям, які сумлінно дотримувалися карантинних правил протягом останніх двох місяців а також зазначив, що у разі подальшого виконання безпекових заходів, з карантину країна зможе вийти навіть раніше запланованого терміну.

Пряма мова: "Окремо хочу подякувати всім українцям, які сумлінно дотримуються карантинних правил ці 2 місяці. Я знаю, що це було не просто, проте ви дійсно врятували тисячі життів та дали змогу краще підготувати нашу медичну систему до викликів пандемії.

Зараз наступає найбільш відповідальний момент, адже послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає, або він став менш небезпечним. Ми маємо навчитися жити та працювати в нових умовах. Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше".

Нагадаємо: Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, за яких умов можливе поновлення роботи дитсадків в Україні.

Українська аправда
Теми: карантинШмигаль Українакоронавірус


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