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Шмыгаль обнадежил украинцев вероятным ускорением выхода из карантина

Воскресенье, 10 мая 2020, 22:03

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал послабление карантина 11 мая и назвал условия, при которых следующий этап послаблений наступит быстрее.

Источник: его заявление в Facebook

Детали: Глава правительства напомнил, что уже с понедельника в Украине будут частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина.

Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут принимать автономные решения для недопущения распространения Covid-19.

Шмыгаль поблагодарил украинцев, которые добросовестно соблюдали карантинные правила в течение последних двух месяцев, а также отметил, что в случае дальнейшего выполнения мер безопасности, страна сможет выйти из карантина даже раньше запланированного срока.

Прямая речь: "Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинные правила эти 2 месяца. Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии.

Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее".

Напомним: Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях возможно возобновление работы детсадов в Украине.

Украинская правда
Темы: карантинШмыгальУкраинакоронавирус


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