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Бойовики обстріляли Оріхове: один військовий поранений, ще троє постраждали

Неділя, 10 травня 2020, 22:40

10 травня, підрозділи окупаційних військ РФ обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового, внаслідок чого один український боєць отримав поранення, а 3 – травмування.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Ворог відкрив вогонь із протитанкового ракетного комплексу по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення та ще троє – бойові травмування. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний".

Детали: У штабі наголосили, що такі злочинні дії бойовиків не залишилися без відповіді – підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів.

Нагадаємо: у вечірньому зведенні штабу ООС йшлося про те, що на Донбасі ЗСУ 10 травня були вимушені відкрити вогонь по позиціях бойовиків у відповідь на обстріли, і втрати противника наразі уточнюють.

Українська аправда
Теми: війнабойові діїДонбасЗбройні сили


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