Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики обстріляли Оріхове: один військовий поранений, ще троє постраждали

Неділя, 10 травня 2020, 22:40
Бойовики обстріляли Оріхове: один військовий поранений, ще троє постраждали

10 травня, підрозділи окупаційних військ РФ обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового, внаслідок чого один український боєць отримав поранення, а 3 – травмування.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Ворог відкрив вогонь із протитанкового ракетного комплексу по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення та ще троє – бойові травмування. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний".

Детали: У штабі наголосили, що такі злочинні дії бойовиків не залишилися без відповіді – підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів.

Нагадаємо: у вечірньому зведенні штабу ООС йшлося про те, що на Донбасі ЗСУ 10 травня були вимушені відкрити вогонь по позиціях бойовиків у відповідь на обстріли, і втрати противника наразі уточнюють.

Українська аправда
Теми: війнабойові діїДонбасЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
війна
Росіяни вдарили "Шахедами" по житлових будинках на Чернігівщині
Втрати Росії перевищили уже 240 тисяч військових
Ворог вночі тричі обстрілював Нікопольщину: є руйнування
Останні новини
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
Усі новини...
Реклама: