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Боевики обстреляли Орехово: один военный ранен, еще трое пострадали

Воскресенье, 10 мая 2020, 22:40

10 мая подразделения оккупационных войск РФ обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Орехово, в результате чего один украинский боец ​​получил ранение, а 3 – были травмированы.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое - боевые травмы. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное".

Детали: В штабе отметили, что такие преступные действия боевиков не остались без ответа - подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов.

Напомним: в вечерней сводке штаба ООС говорилось, что на Донбасе ВСУ 10 мая были вынуждены открыть огонь по позициям боевиков в ответ на обстрелы, и потери противника пока уточняются.

Украинская правда
Темы: войнабоевые действияДонбассВооруженные силы


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