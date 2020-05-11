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Велика Британія випередила Італію за кількістю заражень COVID-19

Понеділок, 11 травня 2020, 01:29

За час пандемії нового коронавірусу, в Італії на COVID-19 захворіли 219 070 осіб. В той же час у Великій Британії вже зафіксовано 220 449 випадки захворювання.

Джерело: дані сайту worldometers, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: у Великій Британії з 220 449 ( + 3923 хворих за минулу добу ) випадків захворювання 31 855 людина померла, 1002 пацієнтів вже одужало. Перші два діагностовані випадки COVID-19 в країні були виявлені 31 січня.

В Італії з 219 070 ( +802 ) захворілих 30 560 померло, 105 186 людей одужало. 7 лютого в країні підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом.

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:  

  • Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
  • У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.

Теми: коронавірусВелика БританіяІталія


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