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Великобритания опередила Италию по количеству заражений COVID-19

Понедельник, 11 мая 2020, 01:29

За время пандемии нового коронавируса, в Италии на COVID-19 заболели 219 070 человек. В то же время в Великобритании уже зафиксировано 220 449 случаев заболевания.

Источник: данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: в Великобритании с 220 449 (+ 3923 больных за минувшие сутки) случаев заболевания 31 855 человек умер, 1002 пациентов уже выздоровели. Первые два диагностированы случая COVID-19 в стране были обнаружены 31 января.

В Италии с 219 070 (+802) заболевших 30 560 умерло, 105 186 человек выздоровели. 7 февраля в стране подтвердили первый случай заболевания коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.
  • В мире с 4 085 276 случаев заболевания коронавирусом 1 427 017 человек выздоровели и 279 502 умерли.

Темы: коронавирусВеликобританияИталия


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