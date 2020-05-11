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У китайській провінції Цзилінь виявили 11 нових хворих на коронавірус

Понеділок, 11 травня 2020, 01:57

На північному сході Китаю, у провінції Цзилінь діагностували 11 нових хворих на коронавірус.

Джерело: Xinhua

Деталі: за даними комітету у справах охорони здоров'я провінції Цзилінь, 11 нових хворих на COVID-19 є внутрішньолікарняними випадками. 

Станом на 10 травня в провінції зафіксовано 105 випадків локального інфікування коронавірусною хворобою та 19 випадків захворювання на COVID-19, що були завезені ззовні.

254 людина, що були в контакті з хворими, знаходяться під медичним наглядом.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:  

  • Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
  • У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.

Теми: коронавірусКитай


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