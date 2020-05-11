У китайській провінції Цзилінь виявили 11 нових хворих на коронавірус
Понеділок, 11 травня 2020, 01:57
На північному сході Китаю, у провінції Цзилінь діагностували 11 нових хворих на коронавірус.
Джерело: Xinhua
Деталі: за даними комітету у справах охорони здоров'я провінції Цзилінь, 11 нових хворих на COVID-19 є внутрішньолікарняними випадками.
Станом на 10 травня в провінції зафіксовано 105 випадків локального інфікування коронавірусною хворобою та 19 випадків захворювання на COVID-19, що були завезені ззовні.
254 людина, що були в контакті з хворими, знаходяться під медичним наглядом.
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Нагадаємо:
- Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
- У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.