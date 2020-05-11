У китайській провінції Цзилінь виявили 11 нових хворих на коронавірус

На північному сході Китаю, у провінції Цзилінь діагностували 11 нових хворих на коронавірус.

Джерело: Xinhua

Деталі: за даними комітету у справах охорони здоров'я провінції Цзилінь, 11 нових хворих на COVID-19 є внутрішньолікарняними випадками.

Станом на 10 травня в провінції зафіксовано 105 випадків локального інфікування коронавірусною хворобою та 19 випадків захворювання на COVID-19, що були завезені ззовні.

254 людина, що були в контакті з хворими, знаходяться під медичним наглядом.

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