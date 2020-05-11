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В китайской провинции Цзилинь обнаружили 11 новых больных коронавирусом

Понедельник, 11 мая 2020, 01:57

На северо-востоке Китая, в провинции Цзилинь диагностировали 11 новых больных коронавирусом.

Источник: Xinhua

Детали: по данным комитета по делам здравоохранения провинции Цзилинь, 11 новых больных COVID-19 является внутрибольничными случаями.

По состоянию на 10 мая в провинции зафиксировано 105 случаев локального инфицирования Коронавирусная болезнью и 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены извне.

254 человек, которые были в контакте с больными, находятся под наблюдением.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.
  • В мире с 4 085 276 случаев заболевания коронавирусом 1 427 017 человек выздоровели и 279 502 умерли.

Темы: коронавирусКитай


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