В китайской провинции Цзилинь обнаружили 11 новых больных коронавирусом
Понедельник, 11 мая 2020, 01:57
На северо-востоке Китая, в провинции Цзилинь диагностировали 11 новых больных коронавирусом.
Источник: Xinhua
Детали: по данным комитета по делам здравоохранения провинции Цзилинь, 11 новых больных COVID-19 является внутрибольничными случаями.
По состоянию на 10 мая в провинции зафиксировано 105 случаев локального инфицирования Коронавирусная болезнью и 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены извне.
254 человек, которые были в контакте с больными, находятся под наблюдением.
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Напомним:
- Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.
- В мире с 4 085 276 случаев заболевания коронавирусом 1 427 017 человек выздоровели и 279 502 умерли.