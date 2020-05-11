В китайской провинции Цзилинь обнаружили 11 новых больных коронавирусом

На северо-востоке Китая, в провинции Цзилинь диагностировали 11 новых больных коронавирусом.

Источник: Xinhua

Детали: по данным комитета по делам здравоохранения провинции Цзилинь, 11 новых больных COVID-19 является внутрибольничными случаями.

По состоянию на 10 мая в провинции зафиксировано 105 случаев локального инфицирования Коронавирусная болезнью и 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены извне.

254 человек, которые были в контакте с больными, находятся под наблюдением.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: