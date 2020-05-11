За повідомленням іранських ЗМІ, під час військових навчань іранський есмінець випадково відкрив вогонь по одному зі своїх військових кораблів.

Джерело: Elsol. Daily mail. Al jazeera

Деталі: в Оманській затоці іранський есмінець випадково запустив протикорабельну крилату ракету C-802 (Noor) в корабель підтримки (виправлено - ред), який також брав участь у навчаннях.

За даними місцевих ЗМІ, в інциденті загинуло до 40 військовослужбовців Ірану.

Al jazeera зазначає, що військово-морські сили Ірану регулярно проводять військові навчання, щоб залишатися повністю готовими до будь-якої надзвичайної ситуації.

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