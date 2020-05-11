Військові навчання: Іран запустив ракету в свій військовий корабель. Загинули до 40 людей
Понеділок, 11 травня 2020, 03:44
За повідомленням іранських ЗМІ, під час військових навчань іранський есмінець випадково відкрив вогонь по одному зі своїх військових кораблів.
Джерело: Elsol. Daily mail. Al jazeera
Деталі: в Оманській затоці іранський есмінець випадково запустив протикорабельну крилату ракету C-802 (Noor) в корабель підтримки (виправлено - ред), який також брав участь у навчаннях.
За даними місцевих ЗМІ, в інциденті загинуло до 40 військовослужбовців Ірану.
Al jazeera зазначає, що військово-морські сили Ірану регулярно проводять військові навчання, щоб залишатися повністю готовими до будь-якої надзвичайної ситуації.
Нагадаємо:
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), внаслідок катастрофи загинули 176 осіб. На борту літака перебували громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України (2 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
Микола Донєв, УП