За повідомленням іранських ЗМІ, під час військових навчань іранський есмінець випадково відкрив вогонь по одному зі своїх військових кораблів.

Джерело: elsol. dailymail

Деталі: в Оманській затоці іранський есмінець випадково запустив протикорабельну крилату ракету C-802 (Noor) в лінкор, який також брав участь у навчаннях.

За даними місцевих ЗМІ, в інциденті загинуло 40 військовослужбовців, десятки пропали в море.

Нагадаємо: