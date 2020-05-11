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Військові навчання: Іран запустив ракету в свій військовий корабель. Загинули 40 людей

Понеділок, 11 травня 2020, 03:44

За повідомленням іранських ЗМІ, під час військових навчань іранський есмінець випадково відкрив вогонь по одному зі своїх військових кораблів.

Джерело: elsol. dailymail

Деталі: в Оманській затоці іранський есмінець випадково запустив протикорабельну крилату ракету C-802 (Noor) в лінкор, який також брав участь у навчаннях.

За даними місцевих ЗМІ, в інциденті загинуло 40 військовослужбовців, десятки пропали в море.

Нагадаємо:

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), внаслідок катастрофи загинули 176 осіб. На борту літака перебували громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України (2 пасажирів і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану. 

Микола Донєв, УП
Теми: Іранармія


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