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Военные учения: Иран запустил ракету в свой военный корабль. Погибли до 40 человек

Понедельник, 11 мая 2020, 03:44
Военные учения: Иран запустил ракету в свой военный корабль. Погибли до 40 человек

По сообщением иранских СМИ, во время военных учений иранский эсминец случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей.

Источник:  Elsol. Daily mail. Al jazeera

Детали: в Оманском заливе иранский эсминец случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 (Noor) в корабль поддержки (исправлено - ред), который также участвовал в учениях.

По данным местных СМИ, в инциденте погибло до 40 военнослужащих Ирана.

Al jazeera отмечает, что военно-морские силы Ирана регулярно проводят военные учения, чтобы оставаться полностью готовыми к любой чрезвычайной ситуации.

 

Напомним: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Николай Донев, УП
Темы: Иранармия
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