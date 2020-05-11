Военные учения: Иран запустил ракету в свой военный корабль. Погибли 40 человек
Понедельник, 11 мая 2020, 03:44
По сообщением иранских СМИ, во время военных учений иранский эсминец случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей.
Источник: Elsol. Daily mail. Al jazeera
Детали: в Оманском заливе иранский эсминец случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 (Noor) в линкор, который также участвовал в учениях.
По данным местных СМИ, в инциденте погибло 40 военнослужащих, десятки пропали в море.
Al jazeera отмечает, что военно-морские силы Ирана регулярно проводят военные учения, чтобы оставаться полностью готовыми к любой чрезвычайной ситуации.
Напомним:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
Николай Донев, УП