У світі діагностували 79 тисяч нових випадків COVID-19
За минулу добу у світі діагностували 79 875 випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Зокрема, у США 1 367 638 ( + 20 329 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 264 663 ( +1880 ), Італії 219070 ( +802 ).
9 травня в світі діагностували 88 997 випадків захворювання коронавірусів.
Зокрема, у США 1 347 309 ( + 25 524 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 262 783 ( +2666 ), Італії 218 268 ( +1083 ).
8 травня у світі діагностували 93 800 заражень COVID-19.
Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
- У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.