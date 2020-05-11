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В мире диагностировали 79 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

Понедельник, 11 мая 2020, 06:20

За минувшие сутки в мире диагностировали 79 875 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В частности, в США 1 367 638 ( + 20 329 за минувшие сутки ) случаев заболевания коронавирус, в Испании 264 663 (+1880), Италии 219 070 (+802).

9 мая во мире диагностировали 88 997 заражений COVID-19.

В частности, в США 1 347 309 (+ 25 524 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 262 783 (+2666), Италии 218 268 (+1083).

8 мая в мире диагностировали 93 800 заражений COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.
  • В мире с 4 085 276 случаев заболевания коронавирусом 1 427 017 человек выздоровели и 279 502 умерли.

Темы: коронавирус


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