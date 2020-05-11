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Холодна вода вже є в будинках усіх киян – Київводоканал

Понеділок, 11 травня 2020, 08:23

Роботу Деснянської водопровідної станції відновлено, із ночі понеділка холодна вода подається у будинки всіх киян.

Джерело: Київводоканал у Facebook

Деталі: Повідомлення про завершення робіт з'явилося на сторінці організації близько 2 години ночі.

Дослівно: "На Деснянській водопровідній станції ремонтні бригади Київводоканалу успішно завершили роботи по відновленню роботи станції. Наразі холодна вода подається в будинки усіх киян".

Що передувало: У неділю ввечері Київводоканал повідомив, що внаслідок аварії на Деснянській водопровідній станції знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів і можливе тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах.

У коментарях до посту користувачі повідомляли про відсутність холодної води в різних районах Києва.

Українська правда
Теми: Київводааварія


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