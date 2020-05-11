Холодная вода уже есть в домах всех киевлян – Киевводоканал

Работа Деснянской водопроводной станции восстановлена, с ночи понедельника холодная вода подается в дома всех киевлян.

Источник: Киевводоканал в Facebook

Детали: Сообщение о завершении работ появилось на странице организации около 2 часов ночи.

Дословно: "На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по восстановлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян".

Что предшествовало: В воскресенье вечером Киевводоканал сообщил, что в результате аварии на Деснянской водопроводной станции снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов и возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах.

В комментариях к посту пользователи сообщали об отсутствии холодной воды в разных районах Киева.