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Київське "Динамо" відновлює тренування, усіх перевірили на COVID-19

Понеділок, 11 травня 2020, 15:20

Київський футбольний клуб "Динамо" 12 травня повертається до повноцінного тренувального процесу.

Джерело: сайт "Динамо"

Деталі: Команда збереться на навчально-тренувальній базі "Динамо" в Конча-Заспі о 10 ранку і проведе перше тренування після введення карантинних обмежень в Україні.

Дослівно: "Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, вся перша команда "Динамо", тренерський штаб і персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19".

Деталі: Загальнокомандні тренування були припинені 18 березня, коли в Україні були припинені всі футбольні змагання, а через кілька днів у Києві було встановлено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Майже два місяці футболісти тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу і роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.

З 11 травня уряд зняв заборону на підготовку професійних команд з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Що передувало: В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Українська правда
Теми: футболкарантин


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