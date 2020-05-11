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В Україні послаблено карантинні обмеження, у Києві вони суворіші

Понеділок, 11 травня 2020, 09:07
В Україні послаблено карантинні обмеження, у Києві вони суворіші

В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Джерело: постанова уряду від 4 травня

Деталі: Зокрема, тепер на території України дозволено відвідування парків і скверів, а також дитячих та спортивних майданчиків на вулиці.

Крім того, можуть працювати стоматології, салони краси та перукарні, відновлюється діяльність нотаріусів, адвокатів, психологів. Також можуть працювати літні майданчики кафе і магазини у ТРЦ.

Послаблено карантин для точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій та інших суб’єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу ЗМІ та доставку контенту до телеглядача, інших виробників аудіовізуального контенту.

 

Працівники ЗМІ можуть проводити телезйомки та здійснювати іншу журналістську діяльність за умови залучення до виробництва телепродукту в одному місці не більше 50 осіб та дотримання протиепідемічних заходів. За таких же умов дозволено здійснення кіно- та відеозйомки.

Також дозволено проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю тощо за ряду умов.

Можуть відновити діяльність музеї, музеї просто неба та історико-культурні заповідники без безпосереднього прийому відвідувачів та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту та дотримання карантину. Безпосередній прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту, може здійснюватися за рішенням власника (органів управління).

Також з 11 травня дозволять проведення репетицій, тренувань та інших заходів без глядачів у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за умови одночасного перебування не більше 50 осіб, забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

При цьому ряд заборон залишаються в силі. Зокрема, все ще не можна пересуватися по вулиці групами більше 2 осіб, крім супроводу дітей, а також виходити надвір без документів.

Разом з тим, у Києві послаблення карантину відбудеться з 12 травня, і воно суворіше, ніж на решті території України.

Так, користуватися дитячими та спортивними майданчиками у столиці досі заборонено.

У парках та скверах Києва дозволено перебувати лише групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних родин – за цих умов кількість дітей не обмежується).

Крім того, не відкриваються магазини загальною площею до 300 кв. м, які розташовані у ТРЦ, якщо до них немає окремого входу з вулиці.

Передісторія: 

  • 4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень.
  • У Києві опубліквали свій список обмежень.
  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 9 травня затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірус
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