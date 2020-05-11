Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевское "Динамо" возобновляет тренировки, всех проверили на COVID-19

Понедельник, 11 мая 2020, 15:20
Киевское Динамо возобновляет тренировки, всех проверили на COVID-19

Киевский футбольный клуб "Динамо" 12 мая возвращается к полноценному тренировочному процессу.

Источник: сайт "Динамо"

Детали: Команда соберется на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине.

Дословно: "Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда "Динамо", тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19".

Детали: Общекомандные тренировки были приостановлены 18 марта, когда в Украине были прекращены все футбольные соревнования, а через несколько дней в Киеве был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Почти два месяца футболисты тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

С 11 мая правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Что предшествовало: В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Украинская правда
Темы: футболкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: