Киевское "Динамо" возобновляет тренировки, всех проверили на COVID-19

Киевский футбольный клуб "Динамо" 12 мая возвращается к полноценному тренировочному процессу.

Источник: сайт "Динамо"

Детали: Команда соберется на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине.

Дословно: "Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда "Динамо", тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19".

Детали: Общекомандные тренировки были приостановлены 18 марта, когда в Украине были прекращены все футбольные соревнования, а через несколько дней в Киеве был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Почти два месяца футболисты тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

С 11 мая правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Что предшествовало: В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.