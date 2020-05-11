Все разделы
Укр / Рус

Киевское "Динамо" возобновляет тренировки, всех проверили на COVID-19

Понедельник, 11 мая 2020, 15:20

Киевский футбольный клуб "Динамо" 12 мая возвращается к полноценному тренировочному процессу.

Источник: сайт "Динамо"

Детали: Команда соберется на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине.

Дословно: "Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда "Динамо", тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19".

Детали: Общекомандные тренировки были приостановлены 18 марта, когда в Украине были прекращены все футбольные соревнования, а через несколько дней в Киеве был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Почти два месяца футболисты тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

С 11 мая правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Что предшествовало: В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Украинская правда
Темы: футболкарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март

В Нидерландах и Мексике нашли мертвыми украинцев

Миллионы долларов Тимошенко заплатила фирма Skadden – NYT

Только одна область полностью выплатила надбавки медикам за март – Степанов

Киев стал лидером по COVID-19 за сутки, Кличко пугает строгим карантином

За воскресенье в Украине обнаружили меньше случаев коронавируса

Все главные новости...
футбол
Ребров может возглавить "Фенербахче"
Турнир в память о Лобановском перенесли на год
УЕФА снова перенес дедлайн для еврочемпионатов: хотят доиграть до 3 августа
Последние новости
15:28
Греция готовится открыть туристический сезон с 1 июля
15:26
В апреле Канада потеряла рекордные 2 миллиона рабочих мест
15:20
Киевское "Динамо" возобновляет тренировки, всех проверили на COVID-19
15:07
Швеция одобрила прохождение через свою зону газопровода Baltic Pipe
14:59
Синоптики предупреждают о заморозках и грозах
14:43
Рекордно низкие показатели: украинские АЭС сократили выработку энергии
14:25
Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март
14:18
Зеленский: Надо помочь бизнесу во время и после карантина
14:08
Авиакомпании на карантине: государственная помощь, падение акций и увольнения
13:50
В ОРДЛО не пускают даже тех, кому дала разрешение Украины – ГПСУ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!