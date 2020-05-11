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У Криму нарахували вже 328 випадків коронавірусу

Понеділок, 11 травня 2020, 15:44
У Криму нарахували вже 328 випадків коронавірусу

На території окупованого Криму і Севастополя зареєстровано вже 328 випадків коронавірусу.

Джерело: Кримська правозахисна група

Деталі: За словами підконтрольного Кремлю "глави" Криму Сергія Аксьонова, за минулу добу в Криму зареєстровано 9 нових випадків зараження.

Заразилися – 5 лікарів і 4 пацієнта Сакської лікарні, всі вони перебувають в обсерваторі.

Також ще 4 випадки підтвердили в Севастополі, повідомляється на сайті "уряду" міста.

Станом на ранок 11 травня в Севастополі зареєстровано 126 випадків зараження COVID-19 і 202 випадки в іншій частині Криму. Разом зафіксовано 328 випадків зараження новою коронавірусною інфекцією.

Довідка: В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Кримкоронавірус
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