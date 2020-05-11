Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму насчитали уже 328 случаев коронавируса

Понедельник, 11 мая 2020, 15:44
В Крыму насчитали уже 328 случаев коронавируса

На территории оккупированного Крыма и Севастополя зарегистрировано уже 328 случаев коронавируса.

Источник: Крымская правозащитная группа

Детали: По словам подконтрольного Кремлю "главы" Крыма Сергея Аксенова, з прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения.

Заразившиеся – 5 врачей и 4 пациента Сакской больницы, все они находятся в обсерваторе.

Также еще 4 случая подтвердили в Севастополе, сообщается на сайте "правительства" города.

По состоянию на утро 11 мая в Севастополе зарегистрировано 126 случаев заражения COVID-19 и 202 случая в остальной части Крыма. Итого зафиксировано 328 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Справка: В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Крым
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: