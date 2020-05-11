В Крыму насчитали уже 328 случаев коронавируса

На территории оккупированного Крыма и Севастополя зарегистрировано уже 328 случаев коронавируса.

Источник: Крымская правозащитная группа

Детали: По словам подконтрольного Кремлю "главы" Крыма Сергея Аксенова, з прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 9 новых случаев заражения.

Заразившиеся – 5 врачей и 4 пациента Сакской больницы, все они находятся в обсерваторе.

Также еще 4 случая подтвердили в Севастополе, сообщается на сайте "правительства" города.

По состоянию на утро 11 мая в Севастополе зарегистрировано 126 случаев заражения COVID-19 и 202 случая в остальной части Крыма. Итого зафиксировано 328 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Справка: В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса.

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