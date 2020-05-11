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РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але послаблює карантин

Понеділок, 11 травня 2020, 18:54
РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але послаблює карантин

За останню добу в Росії виявили 11,6 тисяч нових інфікованих коронавірусом, загальне число заражених збільшилася до 221 тисячі осіб, через що країна увійшла в трійку "лідерів", поступившись США (1,3 млн випадків) та Іспанії - 224,3 тисячі заражених Covid-19.

Джерело: видання РБК та ТАСС

Деталі: З урахуванням останніх даних, Росія обійшла за показниками захворюваності коронавірусом Великобританію, де підтверджено 220,4 тисячі випадків зараження COVID-19, та Італію з 219 тисячами інфікованих.

Незважаючи на це, 11 травня президент РФ Володимир Путін на нараді з урядом зазначив, що запровадження режиму самоізоляції та неробочих днів нібито дозволило загальмувати поширення інфекції.

За словами Путіна, з 12 травня повинна відновитися робота промислових підприємств, і тепер Росія може перейти до початку поетапного виходу з режиму карантинних обмежень.

Нагадаємо:

На військовому полігоні Алабіно біля Москви щонайменше три сотні російських військових захворіли на Covid-19 в ході репетицій параду до 9 травня, який зрештою відмінили через епідемію.

"Українська правда" у Threads

Теми: епідеміяПутінРосіякоронавірус
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