РФ вошла в топ-3 стран по заражению Covid-19, но ослабляет карантин

За последние сутки в России обнаружили 11 600 новых инфицированных коронавирусом, общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек, из-за чего страна вошла в тройку "лидеров", уступив США (1,3 млн случаев) и Испании - 224,3 тысячи зараженных Covid-19.

Источник: издания РБК и ТАСС

Детали: С учетом последних данных, Россия обошла по показателям заболеваемости коронавирусом Великобританию, где подтверждено 220,4 тысячи случаев заражения COVID-19 и Италию с 219 тысячами инфицированных.

Несмотря на это, 11 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что введение режима самоизоляции и нерабочих дней якобы позволило затормозить распространение инфекции.

По словам Путина, с 12 мая должна восстановиться работа промышленных предприятий, и теперь Россия может перейти к началу поэтапного выхода из режима карантина.

Напомним:

На военном полигоне Алабино под Москвой минимум три сотни российских военных заболели коронавирусом в ходе репетиций парада к 9 мая, который в итоге отменили из-за эпидемии.