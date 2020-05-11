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ФБР підозрює Китай у спробі вкрасти у США результати досліджень COVID-19 – ЗМІ

Понеділок, 11 травня 2020, 22:16

Федеральне бюро розслідувань США та Міністерство внутрішньої безпеки планують оголосити звинувачення проти Китаю у намаганнях викрасти дані досліджень коронавірусу COVID-19.

Джерело: Голос Америки з посиланням на американські ЗМІ, які отримали копію таких звинувачень та інформацію від власнихджерел.

Деталі: У копії документу йдеться, що Китай прагне "таємно отримати доступ до цінної інформації, захищеної правом інтелектуальної власності, а також даних громадського здоров‘я, пов‘язаних з розробкою вакцини, лікуванням та тестуванням".

У відповідь на матеріали, опубліковані засомами інформації, у Міністерстві закордонних справ Китаю зауважили, що Китай виступає проти кібернападів.

Пряма мова речниці китайського МЗС Жао Ліжан: "Китай займає провідні позиції у дослідженні вакцини та лікуванні від COVID-19. Для будь-кого аморальним є поширювати бездоказові чутки".

Нагадаємо: Міссурі став першим американським штатом, який подав до суду на китайську владу за спалах епідемії коронавірусу.

Теми: скандалКитайСШАкоронавірус


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