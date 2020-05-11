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ФБР подозревает Китай в попытке украсть у США результаты исследований COVID-19 - СМИ

Понедельник, 11 мая 2020, 22:16

Федеральное бюро расследований США и Министерство внутренней безопасности планируют выдвинуть обвинения против Китая в попытках похитить данные исследований коронавируса COVID-19.

Источник: Голос Америки со ссылкой на американские СМИ, получившие копию таких обвинений и информацию из своих источников.

Детали: В копии документа говорится, что Китай стремится "секретно получить доступ к ценной информации, защищенной правом интеллектуальной собственности, а также к данным общественного здоровья, связанным с разработкой вакцины, лечением и тестированием".

В ответ на материалы, опубликованные средствами массовой информации, в Министерстве иностранных дел Китая отметили, что Китай выступает против кибератак.

Прямая речь спикера китайского МИД Жао Лижан: "Китай занимает ведущие позиции в исследовании вакцины и лечении от COVID-19. Для любого аморально распространять бездоказательные слухи".

Напомним: Миссури стал первым американским штатом, который подал в суд на китайскую власть за всплеск эпидемии коронавируса.

Темы: скандалКитайСШАкоронавирус


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