Число хворих на COVID-19 у Рівненській області зросло на 17 осіб

11 травня на Рівненщині підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в області виявили 1021 випадок інфікування.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Пряма мова: "Станом на вечір 11 травня на Рівненщині зареєстровано 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином в Рівненській області наразі маємо 1021 випадок захворювання на коронавірус".

Деталі: Нові випадки діагностували у осіб від 29 до 65 років. Також захворіла одна дитина 5 років.

Загалом в області інфікувались 215 медичних працівників та 78 дітей. У лікарнях перебувають 226 пацієнтів із коронавірусом.

Померли від спричинених хворобою ускладнень 23 людини. Водночас вилікувались 173 особи.

Що передувало: В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

У Рівненській області станом на ранок понеділка звітували про 978 випадків інфікування.