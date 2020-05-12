Число больных COVID-19 в Ровенской области выросло на 17 человек
11 мая на Ровенщине подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области обнаружили 1021 случай инфицирования.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook
Прямая речь: "По состоянию на вечер 11 мая на Ровенщине зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1021 случай заболевания коронавирус".
Детали: Новые случаи диагностировали у людей от 29 до 65 лет. Также заболел один ребенок 5 лет.
Всего в области заразились 215 медицинских работников и 78 детей.
В больницах находятся 226 пациентов с коронавирусом.
Умерли от вызванных болезнью осложнений 23 человека. В то же время вылечились 173 человека.
Что предшествовало: В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648.
В Ровенской области по состоянию на утро понедельника отчитывались о 978 случаях инфицирования.