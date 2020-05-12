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Число больных COVID-19 в Ровенской области выросло на 17 человек

Вторник, 12 мая 2020, 00:19
Число больных COVID-19 в Ровенской области выросло на 17 человек

11 мая на Ровенщине подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области обнаружили 1021 случай инфицирования.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на вечер 11 мая на Ровенщине зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1021 случай заболевания коронавирус".

Детали: Новые случаи диагностировали у людей от 29 до 65 лет. Также заболел один ребенок 5 лет.

Всего в области заразились 215 медицинских работников и 78 детей.

В больницах находятся 226 пациентов с коронавирусом.
Умерли от вызванных болезнью осложнений 23 человека. В то же время вылечились 173 человека.

Что предшествовало: В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648.

В Ровенской области по состоянию на утро понедельника отчитывались о 978 случаях инфицирования.

Украинская правда

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Темы: коронавирусРовенская область
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