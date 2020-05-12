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На Хмельниччині кількість випадків коронавірусу досягла 190 

Вівторок, 12 травня 2020, 01:40
На Хмельниччині кількість випадків коронавірусу досягла 190 

Станом на вечір 11 травня у Хмельницькій області підтвердили 190 випадків зараження коронавірусом. 

Джерело: Хмельницька ОДА у Facebook

Дослівно: "Станом на 22-40 11 травня в Хмельницькій області зареєстровано 190 лабораторно підтверджених випадків COVID-19".

Деталі: За весь час вилікувались 53 людини та 7 померли. 

Також 7 нових інфікувань діагностували у районах області: 5 у Дунаєвецькому районі, по 1 в Чемеровецькому та Кам’янець-Подільському районах. 

Що передувало: В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

У Хмельницькій області станом на ранок понеділка звітували про 178 випадків інфікування.

Українська правда
Теми: коронавірусХмельницький
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