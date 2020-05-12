На Хмельниччині кількість випадків коронавірусу досягла 190
Вівторок, 12 травня 2020, 01:40
Станом на вечір 11 травня у Хмельницькій області підтвердили 190 випадків зараження коронавірусом.
Джерело: Хмельницька ОДА у Facebook
Дослівно: "Станом на 22-40 11 травня в Хмельницькій області зареєстровано 190 лабораторно підтверджених випадків COVID-19".
Деталі: За весь час вилікувались 53 людини та 7 померли.
Також 7 нових інфікувань діагностували у районах області: 5 у Дунаєвецькому районі, по 1 в Чемеровецькому та Кам’янець-Подільському районах.
Що передувало: В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.
У Хмельницькій області станом на ранок понеділка звітували про 178 випадків інфікування.
Українська правда