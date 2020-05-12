Усі розділи
Укр / Рус

На Хмельниччині кількість випадків коронавірусу досягла 190 

Вівторок, 12 травня 2020, 01:40

Станом на вечір 11 травня у Хмельницькій області підтвердили 190 випадків зараження коронавірусом. 

Джерело: Хмельницька ОДА у Facebook

Дослівно: "Станом на 22-40 11 травня в Хмельницькій області зареєстровано 190 лабораторно підтверджених випадків COVID-19".

Деталі: За весь час вилікувались 53 людини та 7 померли. 

Також 7 нових інфікувань діагностували у районах області: 5 у Дунаєвецькому районі, по 1 в Чемеровецькому та Кам’янець-Подільському районах. 

Що передувало: В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

У Хмельницькій області станом на ранок понеділка звітували про 178 випадків інфікування.

Українська правда
Теми: коронавірусХмельницький


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Критична ситуація: жорсткий карантин на Буковині триватиме й надалі

Путін вигадав, як віддячити українським силовикам-колаборантам у Криму

Італія хоче легалізувати сотні тисяч трудових мігрантів

Супрун – Степанову: Обіцяних лікарям грошей ви не знайдете, але є інший план

РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але послаблює карантин

відео, фотоУ РФ сотні військових заразилися коронавірусом на репетиціях параду – РосЗМІ

Усі головні новини...
коронавірус
Число хворих на COVID-19 у Рівненській області зросло на 17 осіб
В Італії пацієнтів з коронавірусом у реанімації поменшало в 4 рази
Критична ситуація: жорсткий карантин на Буковині триватиме й надалі
Останні новини
02:27
У Білорусі затримали більше 100 опозиційних блогерів та журналістів – правозахисники
01:40
На Хмельниччині кількість випадків коронавірусу досягла 190 
01:08
У Гонконзі знову протестували: затримані більше 200 осіб
00:19
Число хворих на COVID-19 у Рівненській області зросло на 17 осіб
23:59
мапаСиноптик показала холодний фронт, який несе в Україну дощі
23:28
В Італії пацієнтів з коронавірусом у реанімації поменшало в 4 рази
23:07
Критична ситуація: жорсткий карантин на Буковині триватиме й надалі
22:21
Європейські прагнення і зближення економік: Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства
22:16
ФБР підозрює Китай у спробі вкрасти у США результати досліджень COVID-19 – ЗМІ
21:25
Путін вигадав, як віддячити українським силовикам-колаборантам у Криму
Усі новини...