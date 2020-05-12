В Хмельницкой области количество случаев коронавируса достигло 190

По состоянию на вечер 11 мая в Хмельницкой области подтвердили 190 случаев заражения коронавирусом.

Источник: Хмельницкая ОГА в Facebook

Дословно: "По состоянию на 22-40 11 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 190 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19".

Детали: За все время вылечились 53 человека и 7 умерли.

Также 7 новых заражений диагностировали у районах области: 5 в Дунаевецком районе, по 1 в Чемеровецком и Каменец-Подольском районах.

Что предшествовало: В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648.

В Хмельницкой области по состоянию на утро понедельника отчитывались о 178 случаях инфицирования.