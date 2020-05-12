Джонсон каже, що складно гарантувати створення вакцини від коронавірусу

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сподівається на створення вакцини від коронавірусу, хоча гарантувати цього не може.

Джерело: CNN

Деталі: За його словами, "вчені Оксфорду працюють над вакциною та начебто мають якісь результати, але це не точно".

Під час брифінгу він також сказав, що вже 18 років ніхто не може створити вакцину від атипової пневмонії.

Головний науковий радник Великої Британії Патрік Валланс підтримав слова Джонсона. "Ви ніколи не можете гарантувати вакцину – це дуже складно", – сказав Валланс.

Він також додав, що вчені вже мають успіхи та прогрес у створенні вакцини.

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