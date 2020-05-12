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Джонсон каже, що складно гарантувати створення вакцини від коронавірусу

Вівторок, 12 травня 2020, 03:19
Джонсон каже, що складно гарантувати створення вакцини від коронавірусу

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сподівається на створення вакцини від коронавірусу, хоча гарантувати цього не може.

Джерело: CNN

Деталі: За його словами, "вчені Оксфорду працюють над вакциною та начебто мають якісь результати, але це не точно". 

Під час брифінгу він також сказав, що вже 18 років ніхто не може створити вакцину від атипової пневмонії. 

Головний науковий радник Великої Британії Патрік Валланс підтримав слова Джонсона. "Ви ніколи не можете гарантувати вакцину – це дуже складно", – сказав Валланс. 

Він також додав, що вчені вже мають успіхи та прогрес у створенні вакцини. 

Читати більше: Коли буде вакцина від коронавірусу та чи Україна її отримає

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Нагадаємо:

  • Під час відеоконференції, організованої для глобального збору коштів на розробку вакцини та ліків від коронавірусу, зібрали 7,4 млрд євро.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусВелика Британія
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