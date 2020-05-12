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Джонсон говорит, что сложно гарантировать создание вакцины от коронавируса

Вторник, 12 мая 2020, 03:19
Джонсон говорит, что сложно гарантировать создание вакцины от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется на создание вакцины от коронавируса, хотя гарантировать этого не может.

Источник: CNN

Детали: По его словам, "ученые Оксфорда работают над вакциной и вроде есть какие-то результаты, но это не точно".

Во время брифинга он также сказал, что уже 18 лет никто не может создать вакцину от атипичной пневмонии.

Главный научный советник Великобритании Патрик Валланс поддержал слова Джонсона. "Вы никогда не можете гарантировать вакцину – это очень сложно", – сказал Валланс.

Он также добавил, что ученые уже имеют успехи и прогресс в создании вакцины.

Читать больше: Когда будет вакцина от коронавируса и получит ли ее Украина

Что известно о разработке вакцины против COVID-19

Напомним:

  • Во время видеоконференции, организованной для глобального сбора средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, собрали 7,4 млрд евро.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусВеликобритания
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