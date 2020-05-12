На Житомирщині за день підтвердили 2 випадки зараження коронавірусом

У Житомирській області 11 травня виявили 2 випадки інфікування коронавірусом. Усього в області зареєстрували 525 випадків зараження.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 191 проби, кількість хворих на COVID-19 зросла лише на 2 особи, 6 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі".

Деталі: У Житомирі зафіксували 182 випадки, у Коростені – 99, у Бердичеві – 92.

Два нових випадки виявили у жінок 63 та 46 років.

Що передувало: В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

У Житомирській області станом на ранок понеділка звітували про 523 випадки інфікування.