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На Житомирщині за день підтвердили 2 випадки зараження коронавірусом

Вівторок, 12 травня 2020, 04:22
На Житомирщині за день підтвердили 2 випадки зараження коронавірусом

У Житомирській області 11 травня виявили 2 випадки інфікування коронавірусом. Усього в області зареєстрували 525 випадків зараження.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 191 проби, кількість хворих на COVID-19 зросла лише на 2 особи, 6 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі".

Деталі: У Житомирі зафіксували 182 випадки, у Коростені – 99, у Бердичеві – 92. 

Два нових випадки виявили у жінок 63 та 46 років. 

Що передувало: В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

У Житомирській області станом на ранок понеділка звітували про 523 випадки інфікування.

Українська правда
Теми: Житомирщинакоронавірус
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