В Житомирской области за день подтвердили 2 случая заражения коронавирусом

В Житомирской области 11 мая обнаружили 2 случая инфицирования коронавирусом. Всего в области зарегистрировали 525 случаев заражения.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "На 22:30, по результатам лабораторного исследования 191 пробы, количество больных COVID-19 выросла всего на 2 человека, 6 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме".

Детали: В Житомире зафиксировали 182 случая, в Коростене – 99, в Бердичеве – 92.

Два новых случая обнаружили у женщин 63 и 46 лет.

Что предшествовало: В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648.

В Житомирской области по состоянию на утро понедельника отчитывались о 523 случаях инфицирования.